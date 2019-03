The Rolling Stones відклали тур у Штатах через хворобу Міка Джаггера

У запланованому турі The Rolling Stones мали дати 17 концертів

Британська рок-група The Rolling Stones відклала тур по США і Канаді через те, що 75-річний соліст Мік Джаггер захворів.

Подробиць про хворобу Джаггер не повідомляється.

Зазначається, що лікарі радять госпіталізувати співака на час туру, за цей час він має пройти лікування і «повністю відновитися».

Сам Джаггер вибачився перед прихильниками у своєму Twitter.

«Мені дуже шкода, що я так вас підвів. Я дуже засмучений необхідністю відкласти тур, але я постараюся повернутися на сцену якомога швидше», — написав музикант.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.