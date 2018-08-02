«Ти ж доживеш до наступного року?»: Лукашенко пожартував про свій інсульт



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Фото: president.gov.by

Востаннє Лукашенко з'являвся на національному телебаченні 28 липня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко з’явився на публіці після повідомлень про можливий перенесений інсульт та в жартівливій формі прокоментував чутки про свою хворобу.

Відповідний сюжет вийшов ввечері 1 серпня на білоруському телеканалі ОНТ, під час якого Лукашенко здійснив перевірку збору врожаю пшениці в Мінському районі.

Спочатку президент Білорусі звернувся до одного з аграріїв: «Наступного року мені доповіси. Ти ж доживеш до наступного року? Ти особливо не зарікайся, а то мене поховали минулої доби, то і тебе можуть поховати».

Після того Лукашенко відповідав на питання журналістів та відреагував на інформацію про можливий інсульт. Один із журналістів заявив, що всі були «раді, що чутки були надто перебільшені», на що білоруський президент відповів: «Ще кажуть, що двійник працює, ти мене так іноді щупай».

За словами лідера «Білоруської соціал-демократичної партії» Миколи Статкевича, востаннє Лукашенко з'являвся на національному телебаченні 28 липня. Відтоді настало затишшя, хоча зазвичай телеканали, підконтрольні владі, щодня транслюють сюжети про діяльність президента. 30 липня у Білорусі почали поширюватися чутки про те, що у Лукашенка стався інсульт, через що він скасував поїздку до Гомеля та кілька днів не з’являвся на телебаченні.

Раніше повідомлялося, що речниця президента Білорусі Наталія Ейсмонт заперечила повідомлення про те, що Олександр Лукашенко госпіталізований з інсультом.

Джерело: ТСН