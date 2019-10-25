Герус розповів, чи планується підвищення ціни на електроенергію



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Герус звинуватив монополістів на ринку електроенергії в отриманні надприбутку

Підвищення ціни на електроенергію цієї зими не планується.

Про це сказав голова комітету енергетики та ЖКГ Верховної Ради, народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Герус в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми цієї зими підвищувати ціни під впливом монополістів не будемо», - сказав Герус.

Він також звинуватив монополістів на ринку в отриманні надприбутку.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.