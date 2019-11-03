Непобутові споживачі у жовтні-листопаді отримають менші рахунки за електрику, – Герус



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Новий тариф буде нижчий, аніж був у 1 півріччі 2019 року

Всі непобутові споживачі в ОЕС України у жовтні-листопаді отримають менші рахунки на електроенергію, де тариф буде на 40-45 коп нижчий, аніж був у липні (зниження на 15%-17%).

Про це повідомив представник Президента в Кабміні, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус у Facebook.

За його словами, новий тариф буде нижчий, аніж був у 1 півріччі 2019 року до введення нової моделі ринку. Жовтень показав, що ринок вже потрохи працює із елементами реальної конкуренції.

«Значне покращення спостерігалося у жовтні на ринку електроенергії (на ринку на добу наперед). Обсяг дефіцитів зменшився у всі години, окрім трьох (окрім 7-ї, 8-ї та 12-ї). У вечірні та нічні години обсяги дефіцитів зменшилися вдвічі. Все ще великі дефіцити залишаються у дві проблемні години: 8-а та 24-а. Як бачимо казка про те, що у нас є надлишок свого – це міф, на ринку все ще дефіцити (деякі створюються штучно), хоча вони і суттєво зменшилися», – зазначив Герус.

За його словами, середньозважена біржова ціна електроенергії у жовтні знизилася на 7 копійок у порівнянні із вереснем та на 13 копійок у порівнянні із серпнем – склала 1,53 грн./кВт-год. По цих цінах ринку на добу наперед найбільше працюють вугільні електростанції, 80% яких належать групі компаній ДТЕК. Таким чином, з 1 вересня були понижені тарифи за рахунок державних компаній, а у жовтні-листопаді будуть понижені за рахунок і приватних.

Окремою проблемою, – зазначив Андрій Герус, – залишається завищена ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові, де «немонополіст» володіє 90% генеруючих потужностей, і внаслідок зловживання монопольним становищем ціна там на 22% вище, аніж в ОЕС України (станом на жовтень). Вирішення проблеми Бурштинського острову зараз є пріоритетом №1.

Він також сказав, що імпорт із РФ та Білорусі у жовтні здійснювався виключно на український «ринок на добу наперед», що було дозволено законом від 2017 року. Імпорт по двохсторонніх договорах у жовтні не здійснювався. Останній тиждень жовтня імпорт був збитковий, тому деякі компанії припинили такий імпорт у листопаді. У перші дні листопада імпорт також збитковий (але це не звільняє від сплати імпортного мита у державний бюджет України).

«Ціна електроенергії на біржі (на ринку на добу наперед) продовжує демонструвати зниження, незважаючи на похолодання. Ціна на завтра – 1,35 грн за кВт-год, що є найнижчою ціною робочого дня із моменту запуску нової моделі ринку (з 1 липня). Це на 25 коп або на 16% нижче, аніж ціна у серпні. Таке зниження означає, що «немонополіст» недозаробить 5-6 млрд грн у річному вимірі, а відповідні кошти залишаться в українській економіці, бюджетних установ, комунальних підприємств. Враховуючи масштаб питання, логічно очікувати продовження витрачання мільйонів доларів на скупку «експертів», політиків, депутатів та заказушних новин. Хоча моя рекомендація – краще інвестувати ці гроші у свою ефективність та провести модернізацію хоча би декількох електростанцій, щоб чесно вигравати конкуренцію, а не розвивати корупцію в українській політиці», – сказав Андрій Герус.

Він також повідомив, що Центренерго з 1 листопада 90% своєї електроенергії продає на біржі/ринку на добу наперед (замість двохстороніх договорів). «На початок вересня запаси вугілля на складах складали біля 50% від минулорічних. На початок листопада це вже 95% від минулорічних. У роботі 11 атомних блоків із 15 (на початку вересня 9 із 15). За жовтень ми добре підготувалися до зими, за що спасибі в тч учасникам ринку», – зазначив він.

Нагадаємо, представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ в монополізмі на Бурштинському енергоострові.