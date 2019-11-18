Тихий океан сильно струсонуло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,6 розташовувався за 41 км на північний захід від берегової лінії острова Гуам

Землетрус магнітудою 5,6 стався в понеділок, 18 листопада, біля острова Гуам в Тихому океані, повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу розташовувався приблизно в 41 кілометрі на північний захід від населеного пункту Йіго. Осередок залягав на глибині близько 67 кілометрів.

Населення острова становить близько 210 тисяч осіб.

Інформації про постраждалих, руйнування і про загрозу цунамі поки немає.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Індонезії стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 133 кілометри на північний захід від міста Тернате. Осередок залягав на глибині 62 кілометри.

Нагадаємо, 12 листопада мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.

Раніше низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.