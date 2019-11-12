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    Землетрус докотився до Страсбурга: руйнувань нема

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    Землетрус докотився до Страсбурга: руйнувань нема

    Епіцентр землетрусу виявився за близько 20 км від Страсбурга, на території Німеччини

    Мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.

    За даними Національної мережі сейсмічного спостереження Франції, поштовхи магнітудою 3,3 були зафіксовані о 14.38 за місцевим часом.

    Будівлі на декілька секунд піддалися вібрації.

    Епіцентр землетрусу виявився за близько 20 км від Страсбурга, на території Німеччини.

    У Страсбурзі евакуювали дві публічні будівлі, включаючи адміністрацію регіону Великий Схід.

    Зазначимо, що 11 листопада на південному сході Франції було зафіксовано землетрус магнітудою 5,4.

    Оператор АЕС у цьому регіоні призупинив роботу трьох атомних реакторів на станції Крюа.

    Нагадаємо, раніше низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.

    Читайте також: Паніка з землетрусом. Хто спровокував і чи варто хвилюватись українцям

    Джерело: Укрінформ

    Франція надзвичайні ситуації землетрус
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