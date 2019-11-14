Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус, є загроза цунамі



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Магнітуда землетрусу становила 7,4

Повідомлень про жертви і руйнування нараді не надходило

Землетрус магнітудою 7,4 стався в четвер, 14 листопада, біля берегів Індонезії.

Про це повідомила Геологічна служба США.

Землетрус зафіксували у четвер ввечері за київським часом. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 133 кілометри на північний захід від міста Тернате. Осередок залягав на глибині 62 кілометри.

Повідомлень про жертви і руйнування нараді не надходило. Оголошено загрозу цунамі.

Нагадаємо, 12 листопада мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.

Раніше низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.