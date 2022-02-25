За перший день повномасштабного вторгнення оточення Путіна втратило $39 млрд

Найбагатші люди Росії за 24 години втратили величезні кошти

Найбагатші люди Росії вже відчували тиск від повномасштабної війни з Україною, пише Bloomberg.

Після рішення президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну ситуація стала набагато гіршою для їхнього майна. Менш ніж за 24 години вони втратили $39 млрд – більше, ніж до цього року. Збитки завдані різним класам активів. Російський еталонний індекс MOEX Russia знизився на 33% у Москві, що стало п’ятим найгіршим падінням в історії фондового ринку в національній валюті, ідеться в повідомленні.

Одна з найгірших криз безпеки в Європі з часів Другої світової війни загрожує поглибити падіння ринку в регіоні, але особливо в Росії, яка постраждала від санкцій з боку США і Великобританії. Жменька мільярдерів, у тому числі Геннадій Тимченко, також підлягають покаранню за їхні зв'язки з Путіним, хоча є заклики до розширення потенційних цілей, пише Bloomberg. «У США та Європі є багато людей, які хочуть вразити їх безпосередньо», – сказав в інтерв’ю про російських мільярдерів Кріс Міллер, співдиректор програми «Росія та Євразія» у школі Флетчера університету Тафтса.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз оприлюднив деталі нових санкцій, погоджених блоком у зв’язку з початком Росією масштабної агресії проти України. Про це на пресконференції після зустрічі лідерів заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Окрім цього, експерти заявляють, що ефективність чергового «раунду» санкції, які запровадили США проти Росії, нівелює сплеску криптовалюти в Росії.