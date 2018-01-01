Тіллерсон: втручання Росії у вибори на Заході не вигідне Москві

Тіллерсон вважає, що в Москві «мають замислитися» над своїми цілями

Держсекретар США Рекс Тіллерсон вважає, що втручання Росії у вибори в США, а також інших країн у Європі, не сприяє досягненню будь-якої вигоди для Кремля, тому в Москві «мають замислитися» над своїми цілями. Таку думку він висловив у розмові з кореспондентами інформагентства АР, повідомляє «Укрінформ». «Що стосується



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Держсекретар США Рекс Тіллерсон

Тіллерсон вважає, що в Москві «мають замислитися» над своїми цілями

Держсекретар США Рекс Тіллерсон вважає, що втручання Росії у вибори в США, а також інших країн у Європі, не сприяє досягненню будь-якої вигоди для Кремля, тому в Москві «мають замислитися» над своїми цілями.

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентами інформагентства АР, повідомляє «Укрінформ».

«Що стосується втручання у вибори, ми спілкуємось про це з росіянами. Я сказав їм, що не розумію, яку вигоду вони сподіваються отримати від цього. Відверто кажучи, це трохи збиває мене з пантелику. Я хочу сказати, що не розумію цього, навіть якщо ставлю себе на їхнє місце», - зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

Водночас, він нагадав, що таке втручання спостерігається не тільки в Сполучених Штатах.

«Є докази того, що вони (росіяни – ред.) втручаються у вибори в Європі», - зазначив держсекретар.

«Це те, що Росії доведеться осмислити й визначити, чи сприяє це досягненню будь-яких з її цілей. Я не розумію, як це допомагає їм досягти своїх цілей», - сказав Тіллерсон.

Він також зауважив, що на нинішньому етапі американська сторона зосереджує увагу на зонах конфліктів, насамперед в Україні й Сирії, «тому що ми вважаємо це найвищим пріоритетом». У цьому зв'язку він підкреслив, що передусім потрібно зупинити загибель цивільних.

«Ми повинні спробувати разом вирішити ці проблеми», - зауважив держсекретар США.

Раніше стало відомо, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером. Слідчі дії мають відбутися в межах розслідування справи про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.