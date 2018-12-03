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    Тимошенко вимагає продовжити мораторій на продаж землі

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    Тимошенко вимагає продовжити мораторій на продаж землі

    Як зазначила Тимошенко, ініційований нею законопроект про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі зареєстрований у ВР ще в 2016 році

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала парламент продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це вона сказала під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

    Як зазначила Тимошенко, ініційований нею законопроект №5476 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі зареєстрований у Верховній Раді ще в 2016 році, і він пройшов профільний комітет, повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

    За словами політика, аграрії по всій країні «збираються прийти до стін парламенту і вимагати пролонгації мораторію, і фракція «Батьківщина» підтримує їхні вимоги».

    З огляду на це Тимошенко запропонувала об’єднати всі законопроекти від інших фракцій, які стосуються цього питання, вийти на консолідоване рішення парламенту і ухвалити спільний законопроект про продовження мораторію.

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    Юлія Тимошенко Батьківщина політика аграрії мораторій на продаж землі
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