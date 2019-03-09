Тимошенко пояснила, де візьме гроші на обіцяне підняття зарплат і пенсій

Політик заявила про детінізація та деофшоризація економіки

Нова влада знає, де знайти ресурси, необхідні для передбаченого Новим курсом підняття рівня життя українців. Додаткові надходження до бюджету забезпечить детінізація та деофшоризація економіки і оптимізація державного боргу.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі «Україна».

«Ми знаємо до копійки, як скласти бюджет після перемоги на виборах, щоб мати можливість зобов’язання виконувати, які берем перед людьми», – сказала вона.

За її словами, «наша податкова система дає більше навантаження, ніж в інших країнах». Запровадження нової податкової системи дозволить залучити додаткові кошти.

«Якщо ми ухвалюємо податкову систему, яка прописана в Новому економічному курсі, ми зможемо 47% вилучити з тіні і це додаткові доходи в бюджет», – пояснила Голова партії.

Юлія Тимошенко також нагадала, що 32% бюджету України «становить борг держави, створений штучно на базі фінансових пірамід». Нова влада знає механізми зменшення тягаря державного боргу.

«Ми скоро вже борг як ВВП країни матимемо», – обурилася політик і додала, що розвантажити бюджет можна буде за рахунок оптимізації боргових зобов’язань України.

Юлія Тимошенко переконана, виконання передбачених Новим курсом механізмів за кілька років дасть змогу підвищити доходи українців до рівня Польщі. Окремі кроки – як то підвищення мінімальної пенсії до прожиткового мінімуму у 4425 грн – буде зроблено у перші після виборів місяці.