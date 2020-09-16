У Тимошенко прокоментували чутки про те, що вона йде з політики



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Нещодавно, Юлія Тимошенко одужала від коронавірусу

Партія розбирається, хто першим запустив цей фейк

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко спростував чутки про продаж «Батьківщини» і те, що Юлія Тимошенко йде з політики. Про це політик зазначив в інтерв’ю «Главкому».

На думку депутата, інформація про те, що Юлія Тимошенко йде з політики були поширені на користь колишнього президента України Петра Порошенка. При цьому Власенко не наводить конкретних доказів цього, а лише ділиться спостереженнями

«Так співпало, що коли я дав у Львові достатньо жорстку прес-конференцію про Петра Олексійовича, рівно за пів дня вилізла ось ця абсолютна брехня. Я не маю доказів прямого зв’язку між одним і другим, але, за моєю інформацією, львівськими ресурсами це розганяли на користь Петра Олексійовича. Як це відбувалося на загальноукраїнському рівні? Ми зараз з’ясовуємо, звідки ростуть ноги і хто перший це викинув. Але мене дуже тішить, що про Тимошенко нічого не можуть видумати, крім нісенітниць, що вона йде з політики. До того ж, скористалися її хворобою, що говорить про рівень цинізму тих людей, які цим займаються. Це черговий знак якості, який поставили на Юлії Володимирівні», – впевнений політик.

Нагадаємо, що 23 серпня у Юлії Тимошенко виявили коронавірус.

Пізніше з'явилася інформація, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень. Її стан був стабільно тяжким.

Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

Вже 11 вересня, Тимошенко одужала від коронавірусу.