Вона вже працює. У «Батьківщині» розповіли, як пережили хворобу Тимошенко



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Сергій Власенко – народний депутат від «Батьківщини»

«Юлія Володимирівна – партійний локомотив, і це всі знають», – наголошує Власенко

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко розповів, як його колеги по фракції працювали кілька тижнів без лідерки, яка перехворіла коронавірусом.

«Структура організована, але, звісно, позиція Тимошенко в партії з очевидних причин є унікальною. І коли її нема, то не скажу, що нам тяжко, але ми це відчуваємо. Юлія Володимирівна – партійний локомотив, і це всі знають. На жаль або на щастя, у нас всі партії так працюють. Але це ж не означає, що коли людина хворіє, то вона не може взяти слухавку і подзвонити. Тимошенко вже на телефоні, вона працює», – пояснив політик.

В інтерв’ю «Главкому» також політик зазначив, що всі колеги проходять постійно тести на Covid-19.

«Ті, хто мав контакт, звичайно, тестуються. Я вже, напевно, разів десять робив тести з різних причин. Всі були негативними. Наприклад, місяць тому була ситуація, коли у мене різко підскочила температура, і я зробив два тести, один з яких – контрольний», – зазначив депутат.

Нагадаємо, що 23 серпня у Юлії Тимошенко виявили коронавірус.

Пізніше з'явилася інформація, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень. Але ця інформація не підтвердилась. Попри це стан політикині був стабільно тяжким. Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

11 вересня стало відомо, що Тимошенко одужала від коронавірусу. Цю хворобу також подолав 91-річний патріарх Філарет.