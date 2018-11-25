Події на Азові. Тимошенко: уряд має звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму



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Тимошенко переконана, у цій ситуації керівництву країни треба негайно скликати РНБО

Уперше, не ховаючись за «зеленими чоловічками», «добровольцями» і «сепаратистами» Росія відкрито розв’язала бойові дії – стріляє по українцях.

Про це заявила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook щодо захоплення Росією українських суден з нашими моряками у Азовському морі.

«Є інформація про поранених українців. Командування військово-морських сил констатує, що Росія веде прицільний вогонь на ураження», – стурбована лідер «Батьківщини».

Вона переконана, у цій ситуації керівництву країни треба негайно скликати РНБО, негайно офіційно інформувати країни світу і колективні органи про факти збройної агресії.

«Негайно надсилати офіційні повідомлення країнам-гарантам за Будапештським меморандумом і скликати консультації на рівні голів держав. Це той випадок, коли положення меморандуму кричуще і очевидно порушені і має бути застосований механізм переговорів, закладений в угоді», – наголосила політик.

Лідер «Батьківщини» також закликає провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому в закритому режимі обговорити стратегію і тактику протидії агресору та невідкладно інформувати громадян про те, що відбувається.

«Відсутність інформації від вищого керівництва держави сигналізує людям про розгубленість. Це деморалізує країну. Нація має бути згуртована по відношенню до ворога. Сподіваюся, всі наші моряки, захоплені росіянами, повернуться живими і здоровими. Тримаємо кулаки», – написала Юлія Тимошенко.

Зазначимо, що сьогодні в районі Керченської протоки російські військові заблокували прохід українським військовим катерам і буксиру.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність.