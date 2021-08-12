Окупанти відкривають КПВВ «Оленівка». Названо дату та умови роботи

Перетнути лінію розмежування можна буде з 9:00 до 16:30

Прикордонники попередили, що вакциновані «Супутником V» без тестів пускатися не будуть

У п'ятницю, 13 серпня, окупанти відновлять рух через пункт пропуску «Оленівка» під Донецьком. Він суміжний з КПВВ «Новотроїцьке». Про це повідомляють «Новини Донбасу».

Вказано, що перетнути лінію розмежування можна буде з 9:00 до 16:30.

Зокрема, для виїзду з окупованої території необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України, також необхідно заздалегідь отримати так званий дозвіл «міжвідомчого штабу ДНР».

Крім цього, при в'їзді на окуповані території потрібно заповнити бланк-згоду «на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження» або здати експрес-тест на Covid-19 за близько 730 гривень (1900 рублів). Результати тесту можна отримати протягом 15 хвилин.

При цьому в'їжджаючим рекомендують подбати про наявність російських рублів, оскільки обмінних пунктів на КПП «Оленівка» немає.

Так, у разі отримання негативного тесту на Covid-19 необхідно дати згоду на 14-денну самоізоляцію, а при позитивному - людей направляють в лікарняний стаціонар.

Зазначено, що при в'їзді на підконтрольну Україні територію через КПВВ необхідно здавати тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний додаток «Вдома», який контролює самоізоляцію.

Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину КПВВ.

Якщо людина отримала негативний результат на Covid-19, то йти на самоізоляцію не потрібно.

Крім того, самоізоляція достроково припиняється в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19, який проведено після перетину КПВВ.

Самоізоляції також можна уникнути в разі отримання повного курсу щеплень від Covid-19 вакцинами, схваленими ВООЗ.

Українські прикордонники звертають увагу, що не будуть брати до уваги вакцинацію препаратом «Супутник V», тому що вона не включена до списку рекомендованих ВООЗ.