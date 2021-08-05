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    Думки вголос

    Нова стадія в «гібридній спецоперації» зі створення штучної міграційної кризи в Литві

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Наплив мігрантів, штучно створений Лукашенко&nbsp;&ndash; вже пройдений етап - Нова стадія в «гібридній спецоперації» зі створення штучної міграційної кризи в Литві
    Наплив мігрантів, штучно створений Лукашенко – вже пройдений етап

    Росія краще вивчила Захід, ніж Захід Росію

    Мовою оригіналу

    Новая стадия в «гибридной спецоперации» по созданию искусственного миграционного кризиса в Литве.

    Количество мигрантов, пересекающих границу из Беларуси в Литву, к концу лета может достичь 10 тысяч, – сообщают официальные литовские власти.

    Но наплыв мигрантов, искусственно созданный Лукашенко – уже пройденный этап.

    Теперь вот белорусские власти начали расследование о смерти вследствие избиения на границе мигранта из Ирака. Литовские власти говорят, что сообщения о том, что мигрантов избивают на границе, является фейком.

    Что тут сказать?

    В очередной раз убеждаюсь, что Россия (а Лукашенко, уверена, согласовывает с российской властью такого типа спецоперации против Запада, как создание искусственного миграционного кризиса) лучше выучила Запад (его сильные и слабые стороны), чем Запад – Россию.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко мігранти Литва
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    Нова стадія в «гібридній спецоперації» зі створення штучної міграційної кризи в Литві