Нова стадія в «гібридній спецоперації» зі створення штучної міграційної кризи в Литві

Росія краще вивчила Захід, ніж Захід Росію

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Новая стадия в «гибридной спецоперации» по созданию искусственного миграционного кризиса в Литве.

Количество мигрантов, пересекающих границу из Беларуси в Литву, к концу лета может достичь 10 тысяч, – сообщают официальные литовские власти.

Но наплыв мигрантов, искусственно созданный Лукашенко – уже пройденный этап.

Теперь вот белорусские власти начали расследование о смерти вследствие избиения на границе мигранта из Ирака. Литовские власти говорят, что сообщения о том, что мигрантов избивают на границе, является фейком.

Что тут сказать?

В очередной раз убеждаюсь, что Россия (а Лукашенко, уверена, согласовывает с российской властью такого типа спецоперации против Запада, как создание искусственного миграционного кризиса) лучше выучила Запад (его сильные и слабые стороны), чем Запад – Россию.

Джерело: блог Олесі Яхно

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