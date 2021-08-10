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    Польські прикордонники за три дні затримали понад 300 нелегалів

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    Затримані нелегали в основному громадяни Іраку та Афганістану - Польські прикордонники за три дні затримали понад 300 нелегалів
    Затримані нелегали в основному громадяни Іраку та Афганістану
    Фото: POSG

    Найбільшу групу нелегальних мігрантів – 85 осіб – було затримано в суботу

    У Польщі з 6 по 8 серпня співробітники Підляської прикордонної служби затримали 349 іноземців, які незаконно перетнули польсько-білоруський кордон. Затримані в основному громадяни Іраку та Афганістану. Про це пише Mylomza.

    «Найбільшу групу нелегальних мігрантів – 85 осіб – було затримано в суботу, 8 серпня, співробітниками прикордонного поста в Кузниці», – розповіла представник прикордонної служби Катаржина Зданович.

    Усі іноземні громадяни проходять тестування на коронавірус. Прикордонники також встановлюють їхні особи, країну походження і вік.

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    Польські прикордонники за три дні затримали понад 300 нелегалів
    Польські прикордонники за три дні затримали понад 300 нелегалів
    Польські прикордонники за три дні затримали понад 300 нелегалів

    Потім за рішенням суду їх відправляють в охоронювані ізолятори.

    Зазначається, що з початку року співробітники Підляського прикордонного загону затримали 871 особу за незаконне перетинання польсько-білоруського кордону.

    До слова, Литва готова платити мігрантам, щоб вони покинули країну.

    Раніше уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в країні на державному рівні у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

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    Теги: прикордонники Польща мігранти Литва кордон біженці
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    Польські прикордонники за три дні затримали понад 300 нелегалів