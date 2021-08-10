Польські прикордонники за три дні затримали понад 300 нелегалів

Затримані нелегали в основному громадяни Іраку та Афганістану

Найбільшу групу нелегальних мігрантів – 85 осіб – було затримано в суботу

У Польщі з 6 по 8 серпня співробітники Підляської прикордонної служби затримали 349 іноземців, які незаконно перетнули польсько-білоруський кордон. Затримані в основному громадяни Іраку та Афганістану. Про це пише Mylomza.

«Найбільшу групу нелегальних мігрантів – 85 осіб – було затримано в суботу, 8 серпня, співробітниками прикордонного поста в Кузниці», – розповіла представник прикордонної служби Катаржина Зданович.

Усі іноземні громадяни проходять тестування на коронавірус. Прикордонники також встановлюють їхні особи, країну походження і вік.

Потім за рішенням суду їх відправляють в охоронювані ізолятори.

Зазначається, що з початку року співробітники Підляського прикордонного загону затримали 871 особу за незаконне перетинання польсько-білоруського кордону.

До слова, Литва готова платити мігрантам, щоб вони покинули країну.

Раніше уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в країні на державному рівні у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

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