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    Примусова вакцинація дерслужбовців у Словенії визнана такою, що суперечить Конституції

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    У Словенії питання з примусовими щепленнями слід вирішити шляхом внесення змін до закону - Примусова вакцинація дерслужбовців у Словенії визнана такою, що суперечить Конституції
    У Словенії питання з примусовими щепленнями слід вирішити шляхом внесення змін до закону
    Фото з відкритих джерел

    Судді заявили, що рішення про обов'язкову вакцинацію держслужбовців не може бути наказано підзаконними актами або постановами уряду

    Конституційний суд у Словенії визнав указ уряду про обов'язкову вакцинацію держслужбовців від коронавірусу таким, що не відповідає основному закону. Рішення про примусове щеплення влада ухвалила у вересні, проте воно не набуло чинності через звернення профспілок до суду. Про це повідомляє N1.

    Конституційний суд розглянув прохання профспілок перевірити ухвалу уряду про обов'язкову вакцинацію державних службовців на відповідність основному закону країни. На засіданні судді винесли вердикт, що урядовий указ є незаконним.

    У рішенні судді заявили, що рішення про обов'язкову вакцинацію держслужбовців не може бути наказано підзаконними актами або постановами уряду, а може бути наказане лише законом. У вердикті наголошується, що питання з примусовими щепленнями слід вирішити шляхом внесення змін до закону про інфекційні захворювання.

    Нагадаємо, у вересні уряд Словенії ухвалив рішення про обов'язкову вакцинацію всіх державних службовців. Рішення мало набути чинності з 1 жовтня. Проте профспілки його заблокували, звернувшись до Конституційного суду.

    Раніше Словенія відмовилася від вакцини Johnson&Johnson після смерті молодої дівчини.

    Водночас близько двох третин мешканців Німеччини виступають за загальну обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov.

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    Теги: суд Конституційний суд Словенія щеплення вакцинація уряд влада указ
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    Примусова вакцинація дерслужбовців у Словенії визнана такою, що суперечить Конституції