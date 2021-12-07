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    Справа Чауса: екссуддя каже, що нічого не чує

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    Раніше Микола Чаус прийшов на суд у бронежилеті - Справа Чауса: екссуддя каже, що нічого не чує
    Раніше Микола Чаус прийшов на суд у бронежилеті
    фото з відкритих джерел

    Чаус має відвідати ЛОР інститут, де йому зроблять аудіометрію

    Сьогодні у Вищому антикорупційному суді мало відбутись засідання у справі колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч. Засідання перенесли на тиждень нібито через те, що Чаус втратив слух. Таке клопотання під час суду подав один з адвокатів підозрюваного Юрій Денисенко.

    «Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання», – сказав Денисенко.

    Засідання суду у справі Миколи Чауса. Фото: Центр протидії корупції
    Засідання суду у справі Миколи Чауса. Фото: Центр протидії корупції

    Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Аліна Жовницька підтримала клопотання. Вона зазначила, що питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити. Прокурор наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув. В результаті судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень.

    30 листопада Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса.

    Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

    3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

    6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

    Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

    Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

    І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

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    Теги: суд НАБУ корупція в Україні хабар розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Микола Чаус
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    Справа Чауса: екссуддя каже, що нічого не чує