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    Справа смертельної ДТП під Києвом. Поліцейського взято під арешт

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    Volkswagen Passat на високій швидкості протаранив автомобіль &laquo;Таврія&raquo; - Справа смертельної ДТП під Києвом. Поліцейського взято під арешт
    Volkswagen Passat на високій швидкості протаранив автомобіль «Таврія»
    фото: Київська обласна прокуратура

    Поліцейському загрожує до 12 років позбавлення волі

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави начальнику сектору одного із районних управлінь поліції в Київській області, який скоїв смертельну ДТП під Києвом 4 грудня. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Поліцейський підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

    Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком від семи до десяти років.

    Крім того, Головне управління проводить службове розслідування. «За цим інцидентом начальником Головного управління Андрієм Нєбитовим було підписано наказ про звільнення цього працівника з лав поліції України», – розповіла представниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

    Нагадаємо, 4 грудня п'яний поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів «Таврії».

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    Справа смертельної ДТП під Києвом. Поліцейського взято під арешт
    Справа смертельної ДТП під Києвом. Поліцейського взято під арешт

    Поліцейському повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

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    Теги: Національна поліція України прокуратура ДТП суд кримінал смерть Київщина автомобіль
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    Справа смертельної ДТП під Києвом. Поліцейського взято під арешт