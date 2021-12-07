Луганська ОДА звернулася до Шмигаля щодо поставки газу на Луганську ТЕС в умовах вугільної блокади РФ

Луганська ТЕС працює на вугіллі антрацитової марки, яке через відсутність залізничних підходів з території України постачається виключно з Росії

«Під загрозою знеструмлення знаходяться військові об’єкти, задіяні у проведенні операції об’єднаних сил», – йдеться в листі голови Луганської ОДА

Луганська ОДА звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити безперебійне постачання природного газу на Луганську ТЕС в умовах вугільної блокади Росії і відсутності побудованої залізничної колії на підконтрольній Україні частині Луганської області.

Про це йдеться в листі голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

«З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації просимо Вас, шановний пане прем’єр-міністр, сприяти вирішенню порушеного питання шляхом вжиття невідкладних регуляторних заходів, а також доручити Міністерству енергетики України розробити механізм безперебійного постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу на Луганську ТЕС», – йдеться в листі голови Луганської ОДА.

У документі пояснюється, що Луганська ТЕС працює на вугіллі антрацитової марки, яке через відсутність залізничних підходів з території України постачається виключно з Росії. Однак через те, що Мінекономіки РФ блокує постачання вугілля на територію України, підприємство опинилось перед загрозою аварійної зупинки. Через вугільну блокаду і незбудовану за 7 років війни нову залізничну колію, по якій можливе було би постачання вугілля на ТЕС з контрольованої території України, можуть бути знеструмлені стратегічні підприємства та об’єкти критичної інфраструктури області, а також 293 школи, 253 дитячі садки, 53 медичні установи тощо. Крім того, більш ніж 250 тис. абонентів можуть залишитися без питної води, а в осінньо-зимовий період 2021/22 року майже 9 тис. мешканців м. Щастя, 3 школи, 2 дитячі садки, міська лікарня, державні та комунальні установи – без теплозабезпечення.

«Під загрозою знеструмлення знаходяться військові об’єкти, задіяні у проведенні операції об’єднаних сил, що значно впливає на забезпечення обороноздатності нашої держави», – зауважили в ОДА.

З 2014-го Луганська ТЕС не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їдні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років «Укрзалізниця» попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Відтак місто і ТЕС повністю фізично залізничних поставок виключно з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади

Джерело: Цензор.НЕТ