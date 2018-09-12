Торговельна війна Трампа принесла Канаді майже $300 млн
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Американські митники отримали від збільшених імпортних мит на сталь та алюміній більше $2.3 млрд
Упродовж останніх двох місяців Канада зібрала із США майже $300 млн у тарифах та зборах, запроваджених у відповідь на введення Вашингтоном торговельних обмежень.
Про це повідомили у Прикордонній службі Канади, пише CBC News.
«Надані підрахунки Прикордонної служби показують, що у липні та серпні 2018 більше $275.5 млн були зібрані у додаткових митах на імпорт американської сталі, алюмінію та інших товарів, у тому числі носовичків, кави, цукрової пудри, підсолоджувачів та газованих напоїв», - йдеться у матеріалі.
«Ми рішуче налаштовані перерахувати кожен долар, отриманий від взаємних тарифів, на підтримку секторів економіки, що постраждали«, - сказав речник канадського Мінфіна П’єр-Олів’єр Ерберт.