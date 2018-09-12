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    Торговельна війна Трампа принесла Канаді майже $300 млн

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    Американські митники отримали від збільшених імпортних мит на сталь та алюміній більше $2.3 млрд

    Упродовж останніх двох місяців Канада зібрала із США майже $300 млн у тарифах та зборах, запроваджених у відповідь на введення Вашингтоном торговельних обмежень.

    Про це повідомили у Прикордонній службі Канади, пише CBC News.

    «Надані підрахунки Прикордонної служби показують, що у липні та серпні 2018 більше $275.5 млн були зібрані у додаткових митах на імпорт американської сталі, алюмінію та інших товарів, у тому числі носовичків, кави, цукрової пудри, підсолоджувачів та газованих напоїв», - йдеться у матеріалі.

    У міністерстві фінансів Канади наголосили, що направлять виручені кошти на підтримку канадських галузей промисловості, які постраждали від недружніх дій чинної Адміністрації США.

    «Ми рішуче налаштовані перерахувати кожен долар, отриманий від взаємних тарифів, на підтримку секторів економіки, що постраждали«, - сказав речник канадського Мінфіна П’єр-Олів’єр Ерберт.

    CBC News додає, що за цей час американські митники отримали від збільшених імпортних мит на сталь та алюміній більше $2.3 млрд. Проте невідомо, скільки саме були вимушені платити канадські постачальники, оскільки американські мита діють також і на продукцію із Мексики та ЄС.
    ЄС США Канада війна імпорт
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