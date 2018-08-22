Торговим представником України тимчасово призначили Нефьодова



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Фото: Главком Максим Нефьодов

Микольська повернеться до України на офіційному старті парламентської виборчої кампанії

Першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова призначили виконувачем обов’язки торгового представника України. Про це під час засідання уряду повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

«Виконання обов’язків торгового представника України... буде виконувати Максим Нефьодов», — повідомив Кубів.

Він додав, що Наталія Микольська, яка обіймала цю посаду, їде на навчання у Стенфордський університет.

Курс навчання, у якому братиме участь заступниця міністра, розпочинається з початку вересня та триватиме 10 місяців. Таким чином, Микольська повернеться до України на офіційному старті парламентської виборчої кампанії.

Наталія Микольська обіймає посаду заступниці міністра від квітня 2015 року, почала працювати в уряді Яценюка та зберегла посаду після призначення уряду Гройсмана. Під її керівництвом проходили кілка переговорів щодо зон вільної торгівлі, в тому числі була підписана угода про ЗВТ між Україною та Канадою.

18 листопада 2016 року Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.