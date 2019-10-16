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    У Франції на атракціоні сталася трагедія, загинула жінка

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    <p>Правоохоронці затримали чотирьох осіб - власників та операторів атракціону</p> - У Франції на атракціоні сталася трагедія, загинула жінка

    Правоохоронці затримали чотирьох осіб - власників та операторів атракціону

    Фото: Radio France

    Кабінка атракціону, в якій були дві жінки, обірвалась і полетіла донизу із 10-метрової висоти

    У французькому містечку Фірміні під час аварії на атракціоні загинула жінка, за життя ще однієї боряться лікарі.

    Про це 16 жовтня повідомляє ТСН.Ранок.

    Трагедія сталась під час традиційного щорічного ярмарку.

    Кабінка атракціону, в якій були дві жінки, обірвалась і полетіла донизу із 10-метрової висоти. Загинула 24-річна жінка, її супутницю – жінку 20 років, забрали до лікарні.

    Правоохоронці затримали чотирьох осіб - власників та операторів атракціону. Причини трагедії з'ясовують.

    Це перший трагічний випадок на ярмарку у Фірміні, яку щороку відвідують понад 100 тисяч людей.

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