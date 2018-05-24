Трамп анонсував нові заходи боротьби з незаконною імміграцією в США

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Дональд Трамп

Трамп пригрозив скоротити допомогу країнам, звідки в США прибувають незаконні іммігранти

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе введення нових заходів боротьби з незаконною імміграцією в США.

Про це повідомляє CBS.

За його словами, суть нововведень буде полягати в скороченні розмірів фінансової допомоги тим країнам, звідки в Сполучені Штати прибувають незаконні іммігранти.

«Якщо хтось прибуває з будь-якої країни, ми будемо віднімати деяку суму з допомоги», - заявив Трамп.

На його думку, не всі ті країни, яким США надають фінансову допомогу, роблять достатньо зусиль для того, щоб запобігти в'їзду незаконних іммігрантів на територію держави.

Трамп додав, що зміни в іноземній допомоги будуть «радикальними» і відбудуться «скоро».

При цьому Трамп поодинці не може розпоряджатися іноземною допомогою. Будь-які кошти в бюджет виділяє конгрес, який в 2017 році проігнорував вимогу Трампа серйозно скоротити допомогу іншим країнам.