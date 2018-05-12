Трамп доручив знизити ціни на ліки

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Дональд Трамп розкритикував виробників ліків і страхові компанії через високу вартість медикаментів

Білий дім також підготував 44-сторінковий план по зниженню цін на ліки

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація займеться зниженням цін на ліки.

Про це повідомляє CNN.

В ході свого виступу Трамп розкритикував виробників ліків і страхові компанії через високу вартість медикаментів.

«Ми маємо намір взятися за цю заплутану мережу групи людей зі своїми інтересами. Лікарські лобі сколочують цілий статок на витратах американських пацієнтів», - сказав американський президент.

Як повідомляє телеканал, Білий дім також підготував 44-сторінковий план по реалізації стратегії. У ньому зокрема пропонує посилити конкуренцію на цьому ринку і створити стимули для зниження цін.