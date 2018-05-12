  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп доручив знизити ціни на ліки

    • Сьогодні, 05:32
    • Розсилка
    Дональд Трамп розкритикував виробників ліків і страхові компанії через високу вартість медикаментів
    Дональд Трамп розкритикував виробників ліків і страхові компанії через високу вартість медикаментів

    Білий дім також підготував 44-сторінковий план по зниженню цін на ліки

    Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація займеться зниженням цін на ліки.

    Про це повідомляє CNN.

    В ході свого виступу Трамп розкритикував виробників ліків і страхові компанії через високу вартість медикаментів.

    «Ми маємо намір взятися за цю заплутану мережу групи людей зі своїми інтересами. Лікарські лобі сколочують цілий статок на витратах американських пацієнтів», - сказав американський президент.

    Як повідомляє телеканал, Білий дім також підготував 44-сторінковий план по реалізації стратегії. У ньому зокрема пропонує посилити конкуренцію на цьому ринку і створити стимули для зниження цін.

    США Дональд Трамп ціни президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ