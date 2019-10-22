Трамп готовий до військових дій проти Туреччини, - Помпео



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Дональд Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини

Держсекретар підкреслив, що американська влада надає перевагу миру, ніж війні

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до військових дій проти Туреччини.

Про це повідомляє CNBC.

Він додав, що такі рішення будуть розглядатися в разі потреби.

Держсекретар також підкреслив, що американська влада надає перевагу миру, ніж війні.

«У війні ми надаємо перевагу миру. Але у разі події, при якій знадобляться військові дії … президент Трамп повністю готовий їх робити», — сказав він.

Помпео відмовився конкретно вказати, які саме дії Анкари приведуть до військової відповіді з боку США.

Він пояснив, що не хоче «випереджати президентське рішення про те, чи варто брати на себе грандіозне зобов’язання використовувати військову міць Америки».

Помпео також підкреслив, що для досягнення потрібних результатів «США обов’язково будуть використовувати» свої економічні можливості і дипломатичні засоби.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, якщо домовленість, досягнута між Анкарою і Вашингтоном, не буде виконана, турецька армія відновить свою операцію.



