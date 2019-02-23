Трамп назвав нову кандидатуру постпреда США при ООН
-
Розсилка
Келлі Крафт наразі обіймає посаду посла в Канаді
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув постійним представником США при ООН кандидатуру Келлі Крафт, яка наразі є американським послом у Канаді.
Про це Трамп написав в Twitter.
Крафт може змінити Ніккі Гейлі, яка пішла з цієї посади наприкінці минулого року.
«Радий оголосити, що Келлі Крафт, наш нинішній посол у Канаді, висунута послом Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй», - написав Трамп.
Він також похвалив Крафт за роботу, яку вона проводить на вищому рівні.
«Келлі здійснила видатну роботу, представляючи нашу націю, і у мене немає сумнівів, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні», - додав президент.
....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 лютого 2019 р.
Зазначимо, постпредів США при ООН призначає президент з наступним затвердженням у Сенаті.
Після звільнення Гейлі з 1 січня Сполучені Штати в ООН тимчасово представляє Джонатан Коен.