Трамп назвав нову кандидатуру постпреда США при ООН

Келлі Крафт наразі обіймає посаду посла в Канаді

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув постійним представником США при ООН кандидатуру Келлі Крафт, яка наразі є американським послом у Канаді.

Про це Трамп написав в Twitter.

Крафт може змінити Ніккі Гейлі, яка пішла з цієї посади наприкінці минулого року.

«Радий оголосити, що Келлі Крафт, наш нинішній посол у Канаді, висунута послом Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй», - написав Трамп.

Він також похвалив Крафт за роботу, яку вона проводить на вищому рівні.

«Келлі здійснила видатну роботу, представляючи нашу націю, і у мене немає сумнівів, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні», - додав президент.

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!