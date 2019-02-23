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    Трамп назвав нову кандидатуру постпреда США при ООН

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    Трамп назвав нову кандидатуру постпреда США при ООН

    Келлі Крафт наразі обіймає посаду посла в Канаді

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув постійним представником США при ООН кандидатуру Келлі Крафт, яка наразі є американським послом у Канаді.

    Про це Трамп написав в Twitter.

    Крафт може змінити Ніккі Гейлі, яка пішла з цієї посади наприкінці минулого року.

    «Радий оголосити, що Келлі Крафт, наш нинішній посол у Канаді, висунута послом Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй», - написав Трамп.

    Він також похвалив Крафт за роботу, яку вона проводить на вищому рівні.

    «Келлі здійснила видатну роботу, представляючи нашу націю, і у мене немає сумнівів, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні», - додав президент.

    Зазначимо, постпредів США при ООН призначає президент з наступним затвердженням у Сенаті.

    Після звільнення Гейлі з 1 січня Сполучені Штати в ООН тимчасово представляє Джонатан Коен.

    США ООН Дональд Трамп посол Twitter президент
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