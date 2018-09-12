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    Трамп підписав указ про санкції за втручання в американські вибори

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    Дональд Трамп - Трамп підписав указ про санкції за втручання в американські вибори
    Дональд Трамп

    Рішення щодо підписання документу Трамп прийняв на основі отриманих розвідданих

    Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти іноземних громадян та компаній, яких звинувачують у втручанні в американські вибори.

    Про це пише видання The HillТим, хто потрапив під санкції загрожує заморозка активів і обмеження доступу до фінансових установ США.

    Раніше стало відомо, що рішення щодо підписання документу Трамп прийняв на основі отриманих розвідданих.

    Нагадаємо: минулого тижня Конгрес США прийняв законопроект, що дозволяє вводити санкції проти осіб, іноземних держав чи організацій за кіберзлочини проти США.

    Мінфін США вже ввів санкції проти північнокорейських компаній і громадянина КНДР за проведення кібератак.

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