Трамп підписав указ про санкції за втручання в американські вибори

Рішення щодо підписання документу Трамп прийняв на основі отриманих розвідданих

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти іноземних громадян та компаній, яких звинувачують у втручанні в американські вибори.

Про це пише видання The HillТим, хто потрапив під санкції загрожує заморозка активів і обмеження доступу до фінансових установ США.

Раніше стало відомо, що рішення щодо підписання документу Трамп прийняв на основі отриманих розвідданих.

Нагадаємо: минулого тижня Конгрес США прийняв законопроект, що дозволяє вводити санкції проти осіб, іноземних держав чи організацій за кіберзлочини проти США.

Мінфін США вже ввів санкції проти північнокорейських компаній і громадянина КНДР за проведення кібератак.