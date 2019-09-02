Трамп підтвердив проведення переговорів з Китаєм у вересні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Буенос-Айресі на початку грудня 2018 року лідери США і КНР домовилися про перше торговельне перемир’я

Трамп вважає, що у Китаю немає вибору, окрім як домовитися з США щодо торгівлі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив проведення торгових переговорів із Китаєм у вересні.

Про це повідомляє телеканал CNBS.

«Ми говоримо з Китаєм, зустріч усе ще запланована, як ви знаєте, на вересень. Подивимося, що станеться», - сказав американський президент.

Він додав, що США більше «не можуть дозволити Китаю обкрадати нашу країну».

Трамп вважає, що у Китаю немає вибору, окрім як домовитися з США щодо торгівлі. Він наполягає на тому, що Пекін дуже хоче якомога швидше домовитися про угоду, оскільки китайська економіка зазнає великих втрат. Американська економіка, на його думку, від цього тільки виграє.

США в неділю знову підвищили мита на 15% на чергову групу товарів з Китаю обсягом 300 мільярдів доларів. За заявою Американської асоціації товарів одягу та взуття, під нові мита потраплять 91,6% одягу, 68,4% домашнього текстилю та 52,5% імпорту взуття з Китаю.

Як повідомлялося, Китай хоче нового раунду переговорів із США щодо торгівлі.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявив, що переговори між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою щодо зниження торгових мит відновляться «дуже скоро».

5 серпня китайський юань впав до мінімального за останні 11 років рівня через торговельну війну. У США звинуватили Китай у «маніпулюванні» валютним курсом, зокрема у тому, що такі дії Китай вчинив навмисне, щоб завдати шкоди американській економіці.

Як відомо, торговельні відносини між США та Китаєм погіршились на початку 2018 року, коли США запровадили низку нових мит: спершу на імпорт сталі та алюмінію з усього світу, а потім на визначені категорії китайської продукції, що ввозиться до США.

Протягом року Вашингтон тричі підвищував мита до 25% на товари з КНР від сумочок до залізничного обладнання. Китай у відповідь накладав від 5 до 25% митних зборів на товари, імпортовані зі Сполучених Штатів. За останніми даними, загальна вартість китайського імпорту, проти якої адміністрація Трампа запровадила мита, складає 250 мільярдів доларів на рік.

Торговельна війна минулого року мала негативні наслідки для фондових ринків світу. Зокрема, протягом 2018 року китайські компанії втратили близько 2,4 трильйона доларів, також збитків зазнавали американські компанії Apple, Ford та інші. Крім цього, у Китаї зафіксували найнижчий рівень економічного зростання за останні 28 років..

У грудні 2018-го — березні 2019 року обидві держави погодилися припинити торговельну війну та сісти за стіл переговорів. Однак тоді домовленостей досягти не вдалося, і взаємні обмеження на імпорт продовжилися. На думку уряду США, Китай застосовує нечесні прийоми ведення торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Джонсон домовилися про торговельну угоду між країнами.