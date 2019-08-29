Китай хоче нового раунду переговорів із США щодо торгівлі



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В Буенос-Айресі на початку грудня 2018 року лідери США і КНР домовилися про перше торговельне перемир’я

Глава Мінфіну США відмовився надати деталі можливого нового раунду переговорів

Речник Міністерства торгівлі КНР Гао Фенг заявив про те, що Пекін і Вашингтон все іще ведуть переговори щодо можливості візиту китайської делегації до Вашингтону у вересні для проведення нового раунду дискусій щодо врегулювання торговельних суперечок. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

При цьому Гао Фенг підтвердив те, що сторони не припиняли обмінюватися думками після останнього раунду переговорів в Шанхаї. Проте речник Мінторгівлі КНР не захотів уточнити, чи мали місце телефонні переговори за участю китайського віце-прем’єра Лю Хе, про що в понеділок говорив Дональд Трамп.

Раніше Міністр фінансів США Стівен Мнучін відмовився надати бодай якісь деталі щодо можливого нового раунду переговорів в США, підтвердивши лише той факт, що сторони обговорюють дане питання.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявив, що переговори між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою щодо зниження торгових мит відновляться «дуже скоро».

5 серпня китайський юань впав до мінімального за останні 11 років рівня через торговельну війну. У США звинуватили Китай у «маніпулюванні» валютним курсом, зокрема у тому, що такі дії Китай вчинив навмисне, щоб завдати шкоди американській економіці.

Як відомо, торговельні відносини між США та Китаєм погіршились на початку 2018 року, коли США запровадили низку нових мит: спершу на імпорт сталі та алюмінію з усього світу, а потім на визначені категорії китайської продукції, що ввозиться до США.

Протягом року Вашингтон тричі підвищував мита до 25% на товари з КНР від сумочок до залізничного обладнання. Китай у відповідь накладав від 5 до 25% митних зборів на товари, імпортовані зі Сполучених Штатів. За останніми даними, загальна вартість китайського імпорту, проти якої адміністрація Трампа запровадила мита, складає 250 мільярдів доларів на рік.

Торговельна війна минулого року мала негативні наслідки для фондових ринків світу. Зокрема, протягом 2018 року китайські компанії втратили близько 2,4 трильйона доларів, також збитків зазнавали американські компанії Apple, Ford та інші. Крім цього, у Китаї зафіксували найнижчий рівень економічного зростання за останні 28 років..

У грудні 2018-го — березні 2019 року обидві держави погодилися припинити торговельну війну та сісти за стіл переговорів. Однак тоді домовленостей досягти не вдалося, і взаємні обмеження на імпорт продовжилися. На думку уряду США, Китай застосовує нечесні прийоми ведення торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Джонсон домовилися про торговельну угоду між країнами.