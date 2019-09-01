Торговельний конфлікт між США і Китаєм: набули чинності нові мита



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Між США та Китаєм триває торговельна війна

У США підвищеними ввізними митами обкладатимуться тисячі видів вироблених у Китаї товарів

Торговельний конфлікт між Сполученими Штатами та Китаєм загострюється. У неділю, 1 вересня, набули чинності запроваджені раніше Білим домом підвищені ставки ввізного мита на товари з КНР на загальну суму в 125 мільярдів доларів США. Про це цього ж дня повідомили в офісі торговельного представника США Роберта Лайтхайзера.

За даними інформагенції Reuters, під підвищені на 15% митні збори в США, зокрема, підпадатимуть багато видів виробленого у КНР взуття, а також Bluetooth-навушників та смарт-динаміків.

А з 15 грудня цього року, як планується, у США на 15% зростуть ставки ввізного мита на випущені в Китаї ноутбуки, ігрові приставки, мобільні телефони й смартфони, іграшки та одяг на загальну суму в 175 мільярдів доларів США. Тож у майбутньому підвищеними ввізними митами обкладатимуться тисячі видів вироблених у Китаї товарів на загальну суму 300 мільярдів доларів, починаючи від продуктів харчування (кетчупів, сирів та ковбас) та закінчуючи велосипедами, ключками для гольфу, спортивним взуттям та меблями, нагадує агенція новин AFP.

Крім того, з 1 жовтня запроваджені раніше 25-відсоткові митні збори на китайський імпорт на суму 250 мільярдів доларів США зростуть до 30%.

Так само з 1 вересня Китай обкладатиме підвищеним ввізним митом деякі групи американських товарів на загальну суму 75 мільярдів доларів США. У КНР запровадили додаткові 5-ти та 10-відсоткові ставки ввізного мита на деякі позиції товарного імпорту зі США, зокрема на нафту й пальне.

Подальше розширення номенклатури американського товарного імпорту, що підпадатиме під дію підвищених ввізних мит, так само передбачено 15 грудня цього року, наголосили в Пекіні.

Водночас китайські державні ЗМІ закликали Вашингтон «повчитися поводити себе як відповідальний глобальний гравець та припинити поведінку «шкільного розбишаки», наголошуючи, що американські мита не шкодять економіці КНР. Утім, згідно зі статистичними даними в китайській промисловості вже четвертий місяць поспіль спостерігається спад.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп не раз звинувачував інші країни, зокрема Китай, у використанні США в своїх цілях під час двосторонньої торгівлі, що нібито завдавало щороку багатомільярдних збитків американській економіці та платникам податків.

Саме КНР Трамп закидав такі нечесні торговельні практики як маніпуляції з валютою, потужну державну підтримку китайських експортерів, порушення інтелектуальної власності, примус західних компаній до трансферу технологій та нерівні умови праці для іноземних компаній на китайському ринку, порівняно з місцевими підприємствами. Останні торговельні переговори між США та Китаєм у липні завершилися без конкретних результатів, але сторони домовилися про подальші переговори у вересні.

Як повідомлялося, Китай хоче нового раунду переговорів із США щодо торгівлі.

Джерело: DW