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    Трамп планує зустрітися з виборцями в цю суботу

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    Трамп планує зустрітися з виборцями в цю суботу

    Також він запевняє, що відчуває себе «дуже добре» і може повернутися до передвиборної кампанії

    Президент США Дональд Трамп, у якого тиждень тому підтвердили коронавірус, заявив, що він може провести мітинг у Флориді в цю суботу. Він планує зустрітися з виборцями.

    Про це Трамп сказав в ефірі Fox News.

    Трамп сказав, що, швидше за все, в п'ятницю він пройде тестування на COVID-19.

    Також він запевняє, що відчуває себе «дуже добре» і може повернутися до передвиборної кампанії в суботу ввечері, можливо, з мітингом у Флориді.

    Раніше його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і ймовірно зможе повернутися до публічним виступам в суботу.

    США Дональд Трамп коронавірус
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