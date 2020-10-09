Трамп планує зустрітися з виборцями в цю суботу



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Також він запевняє, що відчуває себе «дуже добре» і може повернутися до передвиборної кампанії

Президент США Дональд Трамп, у якого тиждень тому підтвердили коронавірус, заявив, що він може провести мітинг у Флориді в цю суботу. Він планує зустрітися з виборцями.

Про це Трамп сказав в ефірі Fox News.

Трамп сказав, що, швидше за все, в п'ятницю він пройде тестування на COVID-19.

Також він запевняє, що відчуває себе «дуже добре» і може повернутися до передвиборної кампанії в суботу ввечері, можливо, з мітингом у Флориді.

Раніше його лікар повідомив, що Трамп завершив курс терапії і ймовірно зможе повернутися до публічним виступам в суботу.