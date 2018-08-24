Трамп пообіцяв підтримувати незалежну України



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Дональд Трамп

За словами Болтона, для нього 24 серпня відтепер також стане особливою датою

Президент США Дональд Трамп наголосив на солідарності та підтримці Сполучених Штатів незалежної України. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.

«Дякую за запрошення на святкування Дня Незалежності. Для мене це – велика честь. Я з задоволенням спостерігав за усією демонстрацією – це було дуже патріотично. Не щороку я маю можливість святкувати два дні незалежності в один рік», - підкреслив він.

За словами Болтона, для нього 24 серпня відтепер також стане особливою датою.

«Це – чудова можливість почути від вас про поточну ситуацію в Україні і обставини, які стоять перед вами у міжнародному форматі, а також проблеми, які є всередині вашої країни. Я вважаю, що президент Трамп підкреслив солідарність та нашу підтримку незалежної України», - заявив він.