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    Трамп пообіцяв підтримувати незалежну України

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    Дональд Трамп - Трамп пообіцяв підтримувати незалежну України
    Дональд Трамп

    За словами Болтона, для нього 24 серпня відтепер також стане особливою датою

    Президент США Дональд Трамп наголосив на солідарності та підтримці Сполучених Штатів незалежної України. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком. 

    «Дякую за запрошення на святкування Дня Незалежності. Для мене це – велика честь. Я з задоволенням спостерігав за усією демонстрацією – це було дуже патріотично. Не щороку я маю можливість святкувати два дні незалежності в один рік», - підкреслив він.

    За словами Болтона, для нього 24 серпня відтепер також стане особливою датою.

    «Це – чудова можливість почути від вас про поточну ситуацію в Україні і обставини, які стоять перед вами у міжнародному форматі, а також проблеми, які є всередині вашої країни. Я вважаю, що президент Трамп підкреслив солідарність та нашу підтримку незалежної України», - заявив він.

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