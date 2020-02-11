Єрмак анонсував «історичний візит» Зеленського до США
Єрмак зазначив, що відносини між Україною і США виходять на новий рівень
Дата візиту президента України Володимира Зеленського в США повинна стати відома найближчим часом.
Про це заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі каналу «Україна 24».
За його словами, держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Києва заявив, що дати повинні з'явитися найближчим часом.
«Дат як і раніше немає. Пан Помпео заявив, що вони повинні з'явитися найближчим часом. Я думаю, що у них закінчаться всі внутрішні процедури, пов'язані з імпічментом, і найближчим часом ми повинні отримати дати візиту. Це буде історичний візит президента Зеленського в Сполучені Штати», - зазначив Єрмак.
Також він повідомив, що відносини між Україною і США виходять на новий рівень
«Цей візит (Помпео в Україну - ред.) підкріпив то розвиток україно-американських відносин, його позитивні тенденції. Було обговорено ряд моментів, пов'язаних з питаннями безпеки, енергетики. Це був ще один крок, який показує, що українсько-американські відносини виходять на новий рівень», - сказав Єрмак.
Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.
Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.