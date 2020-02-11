  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Єрмак анонсував «історичний візит» Зеленського до США

    • Розсилка
    Дата візиту Володимира Зеленського в США стане відома найближчим часом - Єрмак анонсував «історичний візит» Зеленського до США
    Дата візиту Володимира Зеленського в США стане відома найближчим часом

    Єрмак зазначив, що відносини між Україною і США виходять на новий рівень

    Дата візиту президента України Володимира Зеленського в США повинна стати відома найближчим часом.

    Про це заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі каналу «Україна 24».

    За його словами, держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Києва заявив, що дати повинні з'явитися найближчим часом.

    «Дат як і раніше немає. Пан Помпео заявив, що вони повинні з'явитися найближчим часом. Я думаю, що у них закінчаться всі внутрішні процедури, пов'язані з імпічментом, і найближчим часом ми повинні отримати дати візиту. Це буде історичний візит президента Зеленського в Сполучені Штати», - зазначив Єрмак.

    Також він повідомив, що відносини між Україною і США виходять на новий рівень

    «Цей візит (Помпео в Україну - ред.) підкріпив то розвиток україно-американських відносин, його позитивні тенденції. Було обговорено ряд моментів, пов'язаних з питаннями безпеки, енергетики. Це був ще один крок, який показує, що українсько-американські відносини виходять на новий рівень», - сказав Єрмак.

    Як повідомляв ГлавкомМайк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

    Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

    США Володимир Зеленський Україна Майк Помпео Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ