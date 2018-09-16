Трамп поскаржився на втрату рейтингу через справу про «російське втручання»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Трамп вважає, що справою про російське втручання намагаються нашкодити республіканцям перед проміжними виборами

Президент США Дональд Трамп заявив, що розслідування про можливе втручання РФ в американські вибори знизило його рейтинг на 25%.

Про це Трамп написав у себе в Twitter.

Трамп заявив, що якби не «міцне російське полювання за відьмами» в той час коли економіка була кращою, то його рейтинг був би на 25 пунктів вище.

Також він додав, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу про російське втручання і «17 злісних демократів» намагаються використовувати його справу для того, що б зашкодити республіканцям на проміжних виборах.

Згідно з результатами спільного опитування Harris X і The Hill, станом на кінець липня 2018, Трамп мав підтримку від американців у 48%.

Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.

Як повідомлялось, 69-річний Манафорт минулого місяця був засуджений судом штату Вірджинія за вісьмома пунктами обвинувачення у справі про шахрайство, яку розслідує команда спецпрокурора Мюллера. Зокрема, обвинувачення стосуються несплати податків за надання консультативних послуг українським політикам з команди президента-втікача Віктора Януковича (справа «чорної бухгалтерії Партії регіонів»).