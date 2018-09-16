Трамп поскаржився на втрату рейтингу через справу про «російське втручання»
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Трамп вважає, що справою про російське втручання намагаються нашкодити республіканцям перед проміжними виборами
Президент США Дональд Трамп заявив, що розслідування про можливе втручання РФ в американські вибори знизило його рейтинг на 25%.
Про це Трамп написав у себе в Twitter.
Трамп заявив, що якби не «міцне російське полювання за відьмами» в той час коли економіка була кращою, то його рейтинг був би на 25 пунктів вище.
Також він додав, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу про російське втручання і «17 злісних демократів» намагаються використовувати його справу для того, що б зашкодити республіканцям на проміжних виборах.
Згідно з результатами спільного опитування Harris X і The Hill, станом на кінець липня 2018, Трамп мав підтримку від американців у 48%.
Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.
Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.