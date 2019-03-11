Трамп приховує від ЄС деталі торгових переговорів із Китаєм - ЗМІ



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Трамп називає торгову угоду з Китаєм «моя угода»

Президент США прагне привласнити собі всі лаври після досягнення домовленостей із Китаєм

Керівництво Європейського Союзу підозрює президента США Дональда Трампа в умисному приховуванні деталей торгових переговорів із Китаєм від своїх європейських партнерів.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела у вищих колах ЄС.

Відзначається, що Трамп прагне привласнити собі всі лаври після досягнення домовленостей із Китаєм, вже називаючи цю угоду «моя угода», замість того щоб «виступити єдиним фронтом з ЄС для врегулювання непорозумінь із КНР».

«У Європейському союзі також пильно стежать за обговоренням торгової угоди США - Китай на предмет порушень правил СОТ», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,10 березня глава центрального банку Китаю заявив, що КНР і США обговорили питання про обмінні курси і досягли консенсусу з багатьох ключових і важливих питань в ході останнього раунду торгово-економічних переговорів

Раніше американські ЗМІ дізналися, що обов'язковою умовою для укладення перемир'я в торговельній війні між США і Китаєм може стати регулярні перевірки Вашингтоном того, як Пекін буде проводити обіцяні торгові реформи.