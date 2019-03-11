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    Трамп приховує від ЄС деталі торгових переговорів із Китаєм - ЗМІ

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    <p>Трамп називає торгову угоду з Китаєм &laquo;моя угода&raquo;</p> - Трамп приховує від ЄС деталі торгових переговорів із Китаєм - ЗМІ

    Трамп називає торгову угоду з Китаєм «моя угода»

    Президент США прагне привласнити собі всі лаври після досягнення домовленостей із Китаєм

    Керівництво Європейського Союзу підозрює президента США Дональда Трампа в умисному приховуванні деталей торгових переговорів із Китаєм від своїх європейських партнерів.

    Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела у вищих колах ЄС.

    Відзначається, що Трамп прагне привласнити собі всі лаври після досягнення домовленостей із Китаєм, вже називаючи цю угоду «моя угода», замість того щоб «виступити єдиним фронтом з ЄС для врегулювання непорозумінь із КНР».

    «У Європейському союзі також пильно стежать за обговоренням торгової угоди США - Китай на предмет порушень правил СОТ», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо,10 березня  глава центрального банку Китаю заявив, що КНР і США обговорили питання про обмінні курси і досягли консенсусу з багатьох ключових і важливих питань в ході останнього раунду торгово-економічних переговорів

    Раніше американські ЗМІ дізналися, що обов'язковою умовою для укладення перемир'я в торговельній війні між США і Китаєм може стати регулярні перевірки Вашингтоном того, як Пекін буде проводити обіцяні торгові реформи.

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