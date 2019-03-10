Китай заявив про досягнення консенсусу зі США щодо обмінних курсів



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Глава центрального банку Китаю розповів про досягнення на переговорах зі США

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Китай і США обговорили питання про обмінні курси і досягли консенсусу з багатьох ключових і важливих питань в ході останнього раунду торгово-економічних переговорів, заявив в неділю глава центрального банку Китаю.

Сторони обговорили питання, пов'язані з повагою автономії монетарних адміністрацій один одного у визначенні монетарної політики. Про це сказав директор Народного банку Китаю І Ган на прес-конференції в рамках 2-ї сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання.

Були обговорені питання про взаємне дотримання ринкового механізму обмінного курсу, виконання зобов'язань, взятих на попередніх самітах G20, таких як відмова від конкурентного знецінення, відмова від використання валютних курсів для цілей конкуренції і підтримання тісних контактів на валютних ринках, сказав він.

Сторони також обговорили питання про те, що обидві сторони повинні взяти на себе зобов'язання розкривати дані відповідно до стандарту прозорості статистики Міжнародного валютного фонду, зазначив І Ган.

Він підкреслив, що Китай ніколи не буде використовувати обмінні курси в цілях конкуренції, а також не застосовуватиме їх для збільшення експорту або в якості інструментів для торговельних суперечок.

Разом з безперервним вдосконаленням китайської соціалістичної ринкової економіки, ринок займає все більшу частку в механізмі формування обмінного курсу, сказав І Ган, додавши, що обмінні курси Китаю стають все більш орієнтованими на ринок.

Раніше американські ЗМІ дізналися, що обов'язковою умовою для укладення перемир'я в торговельній війні між США і Китаєм може стати регулярні перевірки Вашингтоном того, як Пекін буде проводити обіцяні торгові реформи.