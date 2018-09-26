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    Трамп привітав Порошенка з днем народження

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    <span>Петро Порошенко, Дональд та Меланія Трамп, Марина Порошенко</span> - Трамп привітав Порошенка з днем народження
    Петро Порошенко, Дональд та Меланія Трамп, Марина Порошенко

    Порошенко на полях Генасамблеї ООН зустрівся з Трампом

    Президент України Петро Порошенко на полях 73 -ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, передає прес-секретар президента Святослава Цеголко.

    Джерела «Главкома» з Адміністрації президента повідомили, що американський лідер привітав Петра Порошенка з днем народження та поспілкувався з українським колегою.

    «Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів» - написав прес-секретар у своєму Twitter, показавши також спільну світлину, на якій поряд стоять і посміхаються Петро та Марина Порошенко і Дональд та Меланія Трамп.

    Дійсно, президенти та перші леді до засідання Генасамблеї ООН підібрали дуже схожі вбрання – чоловіки мають схожі костюми та краватки червоного кольору, дружини – обидві в довгих чорних сукнях.

    Нагадаємо, що 26 вересня 2018 року президент України Петро Порошенко святкує свій 53-й день народження. Представники української громади США першими привітали з днем народження Порошенка

     

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