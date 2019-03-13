Трамп продовжив санкції проти Ірану



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Президент США вважає, що Іран як і раніше становить загрозу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів щодо Ірану.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Трамп направив Конгресу США відповідне повідомлення про продовження на рік дії «надзвичайного положення«, запровадженого щодо Ірану 15 березня 1995 року.

«Дії і політика уряду Ірану як і раніше становлять надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів.Необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений щодо Ірану», - йдеться в повідомленні.

Закон США про національні надзвичайні ситуації передбачає автоматичне припинення надзвичайного стану в країні, якщо протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі і не передасть у Конгрес повідомлення про те, що надзвичайний стан повинен продовжувати діяти після дати річниці.