Трамп розкритикував NASA за ідею повернутися на Місяць

Про це він написав у п'ятницю на офіційній Twitter-сторінці.

«Враховуючи всі ті гроші, які ми витрачаємо, NASA не слід говорити про подорожі на Місяць – ми робили це 50 років тому. Вони мають бути сфокусовані на більш масштабних речах, над якими ми працюємо, включно (з програмою висадки – ред.) на Марсі, частиною якої є (освоєння – ред.) Місяця, а також про питання оборони та науки», - написав глава Білого дому.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!