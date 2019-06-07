  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп розкритикував NASA за ідею повернутися на Місяць

    • Розсилка
    Трамп розкритикував NASA за ідею повернутися на Місяць

    Трамп заявив, що NASA має зосереджуватися на програмі освоєння Марсу

    Президент США Дональд Трамп заявив, що американське аерокосмічне агентство NASA має зосереджуватися не на висадці астронавтів на Місяці, а на більш масштабних речах, таких як, наприклад, програма освоєння Марсу.

    Про це він написав у п'ятницю на офіційній Twitter-сторінці.

    «Враховуючи всі ті гроші, які ми витрачаємо, NASA не слід говорити про подорожі на Місяць – ми робили це 50 років тому. Вони мають бути сфокусовані на більш масштабних речах, над якими ми працюємо, включно (з програмою висадки – ред.) на Марсі, частиною якої є (освоєння – ред.) Місяця, а також про питання оборони та науки», - написав глава Білого дому.

    Як відомо, у грудні 2017 року Дональд Трамп підписав директиву, яка формально зосереджує діяльність NASA на поновленні польотів на Місяць та висадці там астронавтів. Бюджет NASA був суттєво збільшений з метою програм освоєння космосу.

    США бюджет Дональд Трамп гроші космос NASA президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ