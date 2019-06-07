Трамп розкритикував NASA за ідею повернутися на Місяць

Трамп заявив, що NASA має зосереджуватися на програмі освоєння Марсу

Президент США Дональд Трамп заявив, що американське аерокосмічне агентство NASA має зосереджуватися не на висадці астронавтів на Місяці, а на більш масштабних речах, таких як, наприклад, програма освоєння Марсу.

Про це він написав у п'ятницю на офіційній Twitter-сторінці.

«Враховуючи всі ті гроші, які ми витрачаємо, NASA не слід говорити про подорожі на Місяць – ми робили це 50 років тому. Вони мають бути сфокусовані на більш масштабних речах, над якими ми працюємо, включно (з програмою висадки – ред.) на Марсі, частиною якої є (освоєння – ред.) Місяця, а також про питання оборони та науки», - написав глава Білого дому.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 червня 2019 р.

Як відомо, у грудні 2017 року Дональд Трамп підписав директиву, яка формально зосереджує діяльність NASA на поновленні польотів на Місяць та висадці там астронавтів. Бюджет NASA був суттєво збільшений з метою програм освоєння космосу.