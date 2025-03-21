Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних

Міноборони України закликає молодь до армії через TikTok: «15625 чізбургерів за мільйон гривень»

Міністерство оборони України запустило «креативну кампанію» в TikTok, аби залучити молодь віком від 18 до 24 років до служби за контрактом у Збройних Силах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

У відео, опублікованому 20 березня 2025 року, Міноборони закликає молодь підписати контракт: за мільйон гривень, які є частиною умов контракту, можна придбати 15625 чізбургерів.

«За 1 мільйон гривень можна купити 15625 чізбургерів. Я пропоную вам заробити…підписуй контракт і забирай свій мільйон. Витратити можеш на чізбургери, на квартиру, на все що завгодно», – зазначають у відео Міноборони.

Як відомо, кампанія під назвою «18 24» стартувала в лютому 2025 року. Залучити молодих українців до лав ЗСУ на добровільній основі намагаються через ряд мотивацій, включно з грошовою.

Як зазначають в Міноборони, контракт на 1 000 000 грн. (200 000 грн одразу при підписанні контракту, та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту), додатково до 120 000 грн/місяць + доплати за бойові завдання. Також безкоштовне медичне забезпечення, включно зі стоматологією, компенсація витрат на житло під час служби, можливість отримати «нульову» іпотеку після завершення контракту.

За умовами контракту на 1 рік добровольці виконуватимуть бойові завдання на лінії фронту щонайменше 6 місяців та можуть обрати одну з шести бригад для проходження служби.

Нагадаємо, Офіцерка відділення медіа Першого Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько назвала причини, через які громадянам у віці 18-24 років можуть відмовити в укладанні спецконтракту. Основні вимоги – аби претендент був повнолітній та придатний до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору. Також потрібно, аби у нього не було судимостей.

Міністерство оборони роз’яснило покроковий алгоритм залучення на військову службу за контрактом «18-24», а також інші його особливості.