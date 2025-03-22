Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву

Призначений окупантами «директор станції» Юрій Черничук висловився про майно ЗАЕС

У Росії відмовляються повертати Україні або передавати під контроль США окуповану Запорізьку АЕС. Як інформує «Главком», про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Ніхто, крім Росії, не контролюватиме Запорізьку АЕС, її майно належить Росії», – заявив ТАСС призначений окупантами «директор станції» Юрій Черничук.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Трамп пропонує включити до неї ЗАЕС. Таким чином, за даними FT, офіційний Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва на тлі наполягань на укладенні мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, що угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

Зокрема, повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

Bloomberg зазначає, що Трамп готовий фіналізувати угоду щодо природних ресурсів за умови, що президент України Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню та переговорів з Москвою.

14 березня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори щодо угоди про корисні копалини між Україною та США завершилися. Залишилося підписати документ.