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Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Глава держави подякував Норвегії за значну оборонну та фінансову підтримку, та за нещодавнє рішення збільшити обсяг підтримки України цього року майже до $8 млрд
фото: president.gov.ua

У центрі Рівного пролунав вибух. Попередньо встановлено, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій 

Стали відомі деталі атаки Сил оборони по аеродрому «Енгельс». Вибух автівки у Рівному: СБУ заявила про спробу теракту. Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Пресконференція Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії: головні тези. ЄС надав Україні 1 млрд євро за рахунок доходів від російських активів, але відмовився конфісковувати заморожені російські активи.

«Главком» зібрав головні новини за 20 березня, аби ви були у курсі подій.

Атака Сил оборони по аеродрому «Енгельс»

Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у Енгельсі та Саратові.

Вибух автівки у Рівному: СБУ заявила про спробу теракту

Вдень, 20 березня, у центрі Рівного пролунав вибух. На місці події працює Нацполіція та СБУ. Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі.

Водночас СБУ класифікує вибух у середмісті Рівного як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Пресконференція Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії: головні тези

Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками зустрічі із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. «Главком» публікує пряму трансляцію заходу та головні тези.

Зеленський пояснив, яку термінологію варто застосовувати щодо 30-денного припинення вогню між РФ та Україною. Він наголосив, що Україна підготує підготує перелік цих цивільних об'єктів.

За словами президента, на зустрічі у Джидді американська сторона зробила стрибок, запропонувавши не часткове припинення вогню, а повноцінне 30-денне. Україна на це погодилася. Натомість після перемовин з РФ відбувся крок назад.

Глава держави подякував Норвегії за значну оборонну та фінансову підтримку, допомогу українському енергетичному сектору та особливо – за нещодавнє рішення збільшити обсяг підтримки України цього року майже до $8 млрд.

ЄС надав Україні 1 млрд євро за рахунок доходів від російських активів, але відмовився конфісковувати заморожені російські активи

Європейська комісія виплатила Україні ще 1 млрд євро в межах кредиту G7, який погашатиметься та обслуговуватиметься за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Однак Європейський Союз не буде конфісковувати заморожені активи Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle. Зазначається, що відразу кілька країн виступили проти цього рішення.

Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін помер у віці 92 років. Фокін був одним із підписантів Біловезької угоди, що офіційно ліквідувала СРСР. У вересні 1992 року він подав у відставку через політичні та економічні суперечки.

У 2020 році став заступником голови Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, але швидко був звільнений після скандальних заяв. Зокрема, він виправдовував російську окупацію Криму, заявив, що якби Росія не захопила в той час півострів, то, цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо «прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот».

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Теги: вибух росія міністр авіація автомобіль Володимир Зеленський Україна поліція Вітольд Фокін Європейський союз аеродром системи ППО

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