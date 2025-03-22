Після повернення в Росію житель Курщини почав брехати про ЗСУ

Чоловік розповів пропагандистам, як його били польські найманці

Поки Суджа була під контролем ЗСУ, місцевий волоцюга мирно спілкувався з українськими військовими, називав їх «гарними хлопцями», отримував гуманітарну допомогу і навіть дякував за неї. Ба більше, він матюкав Путіна за те, що той почав війну проти України, називав його «козлом». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на «Тро Медіа».

Але після повернення в Росію цей житель Курщини почав розповідати геть інакше. Тепер, за його словами, у Суджі було багато найманців-поляків, які звірствували і побили його до крові.

Таким чином, чоловік, якого врятували українські військові, став маріонеткою російської пропаганди.

Раніше росіянка, яку ЗСУ врятували на Курщині, набрехала пропагандистам про розстріли.

Також командувач спецназу «Ахмат» генерал-майор Апті Алаудінов заявив, що російські військові видавали себе за українських бійців, щоб обманути Сили оборони України.

Нагадаємо, що українські десантники знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. Відомо, що наші військові заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження.