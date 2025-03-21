Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»

Пожежа на ГВС «Суджа» спричинила зростання ціни на газ в Європі

Пожежі на нафтових і газових об’єктах в РФ призводять до змін на ринку в Європі, зокрема піднявся цінник на газ

Європейські ціни на природний газ підскочили після нападу на насосну станцію в Курській області Росії, яка була частиною ланки, що донедавна відправляла паливо до Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Ураження газовимірювальної станції «Суджа» спричинило зростання порівняльних ф’ючерсів на 6,2% на початку торгів у п’ятницю. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про ГВС, але заявили, що по об’єкту був завданий удар росіянами, вказавши на попередні випадки, коли Росія, схоже, відправляла військових через заблокований газопровід.

Газовимірювальна станція «Суджа» є частиною трубопроводу, який переправляв газ до Європи.

«Ті на газовому ринку, які сподіваються, що російський експорт може відновитися вздовж цієї транзитної лінії, коли закінчиться війна, тепер намагатимуться оцінити ступінь пошкодження інфраструктури та, що важливо, наскільки швидко її зможе відремонтувати «Газпром», – зазначив незалежний газовий аналітик Том Марзек-Мансер.

У лютому 2025 року Європа балансувала на межі наступної енергетичної кризи після того, як ціни на природний газ злетіли до найвищого рівня за два роки.

Тоді порівняльний місячний ф’ючерс на газ підвищився до 58,04 євро за мегават-годину. Це найвища розрахункова ціна з лютого 2023 року.

«Швидке виснаження запасів підкреслює слабкість поставок у Європі», – сказав аналітик Bloomberg Intelligence Патрісіо Альварес . Втрата більшої частини російського постачання протягом останніх трьох років «зробила європейські газові ринки більш сприйнятливими до цінових шоків у відповідь на короткострокові збої, попит на СПГ в Азії та зміни погоди», – сказав він.

Зростання цін на газ створює додатковий тиск на європейські економіки, які вже борються з високими витратами на енергоносії. Особливо це стосується країн, які значною мірою залежали від російського газу. Крім того, ситуація підкреслює важливість диверсифікації джерел енергії та зменшення залежності від російських постачань.

Відомо, що Газовимірювальна станція «Суджа» є частиною газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород», який до січня 2025 року залишався єдиним каналом постачання російського газу до Європи через територію України. Станція забезпечувала транзит близько 40 мільйонів кубометрів газу на добу.

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня мережею поширилась інформація та відповідні кадри сильної пожежі на газовимірювальній станції «Суджа».