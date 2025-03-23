Президент відвідав розташування 59 бригади на Донеччині (фото, відео)

Глава держави відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ»

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину відвідав розташування 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Під час зустрічі президент України вручив бійцям нагороди. Про це повідомляють в Офісі президента України.

«Доповідь про обстановку в смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно. Поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння й техніки. Відзначив наших воїнів державними нагородами. Дякую за знищення окупанта. Дякую за службу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 59 окрема мотострілкова бригада імені Якова Гандзюка була сформована на Вінниччині з місцем дислокації у Гайсині. З січня 2025 року, має назву окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка Сил Безпілотних Систем.

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До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 березня втратила:

особового складу – близько 903480 (+1470) осіб,

танків – 10412 (+9) од,

бойових броньованих машин – 21636 (+27) од,

артилерійських систем – 25048 (+104) од,

РСЗВ – 1333 (+6) од,

засоби ППО – 1116 (+5) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157),

крилаті ракети – 3121 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185) од,

спеціальна техніка – 3784 (+2).

Нині триває 1124-й день повномасштабної війни в Україні.