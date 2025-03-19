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Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Науковці нагадують про безпеку: спостерігати за Сонцем без спеціальних захисних окулярів небезпечно для зору
фото: pixabay.com

За оцінками астрономів, часткове сонячне затемнення 29 березня 2025 року буде помітним по всій Україні

У березні 2025 року відбудеться рідкісне астрономічне явище – часткове сонячне затемнення. «Главком» розповідає, коли саме його можна буде спостерігати та які впливи на людину має затемнення.

Коли відбудеться сонячне затемнення 2025

Сонячне затемнення настає, коли Місяць опиняється між Землею та Сонцем, тимчасово затуляючи його світло повністю або частково. Навесні 2025 року можна буде побачити часткове затемнення – це явище, під час якого Місяць закриває лише фрагмент сонячного диска.

Це затемнення належить до циклу сонячних затемнень, що повторюються з певною періодичністю. Подібні події дають астрономам можливість досліджувати атмосферу Сонця та інші космічні процеси. Отже, воно цікаве не лише з естетичної точки зору, а й з наукової.

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату фото 1
фото: ВВС Україна

Цьогоріч у суботу, 29 березня, у Північній півкулі можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Як показує інтерактивна карта Google, 29 березня 2025 року 94% Сонця буде закрито Місяцем під час події, яка триватиме з 08:50 до 12:43 UTC (з 10:50 до 14:43 за київським часом).

Часткове сонячне затемнення побачать 814 млн людей, але лише 44 800 сможуть спостерігати затемнення на 90% або більше. Повністю це явище буде видно лише на крайній півночі Квебеку.

За оцінками астрономів, часткове сонячне затемнення 29 березня 2025 року буде помітним по всій Україні, пише «ТСН».

Найкращі умови для його спостереження очікуються у центральних і західних областях, де Місяць затулить найбільшу частину сонячного диска.

Варто пам’ятати про безпеку: спостерігати за Сонцем без спеціальних захисних окулярів небезпечно для зору.

Вплив на здоров'я людей

Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми.

«Люди можуть стати більш дружніми, оскільки починають відчувати тісніші соціальні зв’язки з іншими, зі своєю спільнотою», – каже Шон Голді, психолог з Університету Джона Гопкінса, який досліджував психологічні наслідки затемнення 2017 року.

За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти «внутрішнього самокритика» і заохотити людину «співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя».

Водночас, як наголошує Шон Голді, наслідки позитивного впливу були відносно короткочасними – близько 24 годин.

До слова, у ніч із 13 на 14 березня над Україною можна було спостерігати повне місячне затемнення. У мережі вже з’явилися перші фото вражаючого «кривавого Місяця», що осяяв нічне небо столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

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Теги: енергетика Google земля самопочуття Місяць

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