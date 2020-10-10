Нардепка Зінкевич: другий раз Covid-19 у мене проходить значно легше



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Яна Зінкевич розповіла про перебіг хвороби Covid-19

Першого разу Зінкевич була госпіталізована, у тому числі потребувала кисню

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич розповіла про перебіг хвороби Covid-19, яку їй діагностували вдруге.

Про це вона розповіла в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера« на каналі «Україна».

«Другий раз захворювання перебігає значно легше. Першого разу я була госпіталізована, у тому числі потребувала кисню. Зараз у мене дев'ятий день захворювання. Надіюся, що найближчим часом я все ж таки одужаю», – сказала нардепка.

За інформацією членкині оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольги Голубовської, повторні випадки зараження коронавірусною інфекцією буває складно підтвердити.

«Навесні, коли почали надходити пацієнти, у нас не було можливості визначати антитіла. Щоб діагностувати інфекційне захворювання, треба брати тести і на збудник, і на антитіла. Інакше може бути помилкам», – зазначила вона.

За її словами, повторні випадки зараження є, але чому вони виникають і що із цим робити, світ не знає.

«Єдине, що можу сказати: повторних випадків не так багато. Цей вірус новий, він уперше виник у людській популяції. Він адаптується до нас, а ми – до нього. Раніше ніж за два роки ми нічого до ладу спрогнозувати не можемо, окрім того, що найближчі пів року будуть дуже складними», – підкреслила Голубовська.

Зазначимо, також повідомлялося, що після третього тесту в лідера «Слуги народу» Олександра Корнієнка підтвердили коронавірус.

Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.