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    Трамп став лауреатом антипремії «Золота малина»

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    длнальд Трамп - Трамп став лауреатом антипремії «Золота малина»
    длнальд Трамп

    Трампа визнали найгіршим актором у документальних фільмах «Фаренгейт 11/9»

    У США назвали переможців антипремії «Золота малина», якою відзначають найгірші фільми і акторів. Серед «лауреатів» антипремії виявився і президент США Дональд Трамп, який був героєм двох документальних фільмів у ролі самого себе.

    Зокрема, Трампа визнали найгіршим актором у документальних фільмах «Фаренгейт 11/9» режисера Майкла Мура і «Смерть нації» режисера Дінеш О'Соуза.

    Зазначається, що Трамп раніше уже отримував «Золоту малину» як найгірший актор другого плану — у фільмі «Привиди можуть робити це» 1991 року.

    «Золоту малину» як найгірша актриса отримала Меліса Маккарті за ролі у фільмах «Найщасливіше вбивство» і «Душа компанії».

    Водночас Маккарті цьогоріч також претендує на отримання премії Оскар у номінації краща жіноча роль за фільм «Чи зможете ви мене коли-небудь пробачити?».

    США вбивство президент
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