Трамп став лауреатом антипремії «Золота малина»



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длнальд Трамп

Трампа визнали найгіршим актором у документальних фільмах «Фаренгейт 11/9»

У США назвали переможців антипремії «Золота малина», якою відзначають найгірші фільми і акторів. Серед «лауреатів» антипремії виявився і президент США Дональд Трамп, який був героєм двох документальних фільмів у ролі самого себе.

Зокрема, Трампа визнали найгіршим актором у документальних фільмах «Фаренгейт 11/9» режисера Майкла Мура і «Смерть нації» режисера Дінеш О'Соуза.

Зазначається, що Трамп раніше уже отримував «Золоту малину» як найгірший актор другого плану — у фільмі «Привиди можуть робити це» 1991 року.

«Золоту малину» як найгірша актриса отримала Меліса Маккарті за ролі у фільмах «Найщасливіше вбивство» і «Душа компанії».

Водночас Маккарті цьогоріч також претендує на отримання премії Оскар у номінації краща жіноча роль за фільм «Чи зможете ви мене коли-небудь пробачити?».